"Lex TVN" w Sejmie. Obraduje komisja

Rządzący twierdzą, że chcą doprecyzować zapisy, ponieważ "istnieje różna interpretacja niektórych przepisów" dotyczących prawa do posiadania mediów przez zagraniczne podmioty. Tłumaczą, że nie chcą dopuścić do rynku przedstawicieli państw autokratycznych takich jak Rosja czy Chiny, jednak nowelizacja uderzyłaby w USA, bowiem to amerykańska firma jest właścicielem stacji TVN.