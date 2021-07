Gowin blokuje "Lex TVN". Idzie na zwarcie z Kaczyńskim

Propozycje Gowina nie podobają w centrali PiS. Skrytykował je premier Mateusz Morawiecki. - Nie chciałbym urazić żadnego z krajów na świecie, ale są tam naprawdę takie kraje, które sądzę, że 99 proc. Polaków (...) zgodziłoby się ze mną, że nie chcemy, by stamtąd pochodziły podmioty, które nabywają media działające w Polsce. Nie mówiąc o tym, że krajem aspirującym i prawdopodobnie za parę lat mającym szansę przystąpić do OECD jest Rosja. Więc to nie jest dobre kryterium, kraje OECD - stwierdził szef rządu w ubiegłym tygodniu.