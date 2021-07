PiS nie wierzy w amerykańskie sankcje za "lex TVN". Co dalej?

- Nie wiem, co Biden planuje odnośnie do TVN, ale po tym, co zrobił z Niemcami za plecami Polski, nie będziemy się przejmować. To czas na pokazanie naszej asertywności. Poza tym jeden duży kontrakt zbrojeniowy jest wart tyle, co 20 TVN-ów - mówi inny polityk partii rządzącej. - Uchwalimy to i co się stanie. Prezes nie zrobi zakupów na 5. Alei? Nie wiem, jak to przeżyje - dodaje.