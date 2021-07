"Lex TVN". Kontrolują wizytę Marka Suskiego. "Polityczna presja na KRRiT"

Czwartek, wczesne popołudnie. Poseł PiS Marek Suski - wnioskodawca projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej "Lex TVN" - niespodziewanie pojawia się przed budynkiem KRRiT. Wchodzi do środka, rejestrują to telewizyjne kamery. Dziennikarze pytają: co poseł PiS robił w siedzibie Rady? Odpowiedź Suskiego: - Byłem.