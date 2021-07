Lex TVN. "Ultimatum" dla Gowina? "Decyzja o rozstaniu zapadła"

Sam wicepremier zabrał w poniedziałek głos i powtórzył, że jego partia proponuje do nowelizacji autorstwa PiS ochraniające TVN poprawki. - Zgadzamy się z intencją polegającą na tym, żeby doprecyzować przepisy w taki sposób, aby media działające w Polsce nie mogły wpaść w ręce kapitału pochodzącego z krajów, które kierują się antydemokratycznymi wartościami. Natomiast z całą pewnością te działania nie mogą wpływać na ograniczenie pluralizmu mediów i nie mogą nas też konfliktować z naszym głównym - z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa - sojusznikiem, jakim są USA. Dlatego potwierdzam, że Porozumienie zgłosi do tej ustawy poprawkę rozszerzającą grupę krajów, które mogą być większościowymi właścicielami mediów w Polsce, już nie tylko na kraje należące do EOG, ale na kraje należące do OECD - stwierdził Jarosław Gowin.