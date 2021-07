Spółki Skarbu Państwa przejmąTVN? Poseł Lewicy ujawnia: "Chcą powołać konsorcjum"

Nowy projekt ustawy PiS o radiofonii i telewizji wywołał poruszenie. Nowelizacja mogłaby uderzyć przede wszystkim w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Gdyby prawo weszło w życie, należące do koncernu stacje mogłyby nie otrzymać koncesji na nadawanie. - Lewica będzie przeciwko każdej ustawie, która ma ograniczać wolność niezależnych mediów w Polsce. PiS od wielu lat idzie swoją drogą: najpierw telewizja publiczna i radio publiczne, później przejęcie prasy regionalnej, a teraz duże media - powiedział w programie "Tłit" WP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Poseł zdradził też, co o projekcie mówi się w sejmowych kuluarach. - Chcą powołać konsorcjum: PKO SA, PKO BP, KGHM i Orlen, które wyłoży odpowiednią ilość pieniędzy i kupi udziały w wielkości 51 proc. Chodzi o to, żeby powoli, ale skutecznie przejąć stację, która jest najbardziej antyrządowa - wyjawił Gawkowski, dodając, że takie informacje słyszał od posłów Zjednoczonej Prawicy, w tym członków Solidarnej Polski.