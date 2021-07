WP: "Lex TVN" jako karta przetargowa w relacjach z USA? Ujawniamy kulisy

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli opozycji. - Dla mnie to metoda próbnego balona. PiS z jednej strony widzi, że nie wygra kolejny raz bez zaorania wolnych mediów - to już drugie podejście. Tylko likwidacja popularnej, ale krytycznej do władzy telewizji TVN daje im szanse na ukrywanie kolejnych afer. Być może chodzi też o argument do negocjacji wobec braku zainteresowania nowej administracji USA współpracą z rządem Morawieckiego czy prezydentem Dudą. Nawet brak ambasadora USA w Polsce to jedna forma pewnego lekceważenia ze strony administracji prezydenta Bidena - mówi WP Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej.