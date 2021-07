"Lex TVN". Ekspert wyjaśnia, o co naprawdę chodzi w nowej ustawie PiS

Chyba że pan Obajtek przyjdzie do Discovery i powie: kupię od was większość udziałów tej holenderskiej spółki. Jeśli Amerykanie podejdą do tego wyłącznie biznesowo - i stwierdzą na przykład, że mniejszościowe udziały ich w ogóle nie interesują - to by oznaczało, że TVN musiałoby zmienić właściciela.