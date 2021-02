TVN24 czeka na koncesję. KRRiT: "Są braki ze strony wnioskodawcy". Jakie? Nie wiadomo

"Uzupełnienia ze strony wnioskodawcy"

Z pytaniem o przyczyny opóźnienia zwróciliśmy się bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. "Zdecydowanie dementuję plotki, jakoby KRRiT celowo zwlekała z decyzją w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. Postępowanie jest prowadzone i Rada czeka na uzupełnienia ze strony wnioskodawcy" - odpowiedziała na maila Wirtualnej Polski rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska. Gdy postanowiliśmy dopytać, o jakiego rodzaju uzupełnienie chodzi, czy we wniosku są braki formalne i nadawca został o nich poinformowany - nie otrzymaliśmy więcej szczegółów. Kontakt się urwał.

KRRiT formalnie zajmuje się w tej chwili rozpatrywaniem wniosków konkursowych na nadawanie na MUX1 i to ma być - zgodnie z jej stanowiskiem - "jedyny powód opóźnień". Dopiero post factum pojawiła się wersja związana z koniecznością uzupełnienia wniosku. - Broń Boże nie chcę się w tym temacie wypowiadać. Koncesja dla danego medium to jest domena KRRiT, a nie polityków - odpowiedziała Wirtualnej Polsce posłanka PiS Joanna Lichocka, gdy zwróciliśmy się z pytaniem o ewentualny kontekst polityczny problemów z koncesją dla TVN24.

Presja na TVN? KRRiT zaprzecza

- Sprawa jest bardzo jasna. Każda stacja, która legalnie funkcjonuje na polskim rynku medialnym, ma prawo nadawania. Nie można go pozbawiać TVN-u czy Polsatu w wyniku decyzji politycznej. Nikt się na to nie zgodzi. Niestety dzisiaj każdą rzecz, która dzieje się w Polsce w kontekście rządu i mediów, musimy traktować w kategoriach politycznych. Być może zwlekanie z koncesją dla TVN24 przez KRRiT to presja? Trzeba tę sprawę traktować poważnie - stwierdził jednak Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Już wcześniej, w październiku 2020 roku, KRRiT wezwała nadawcę do zaprzestania używania terminu "Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej", w 2017 roku nakładając (uchyloną później) karę 1,48 mln zł za relacjonowanie protestów pod Sejmem. Wcześniej w 2016 roku ówczesna posłanka Krystyna Pawłowicz zwróciła się do KRRiT ze skargą, twierdząc, że materiały emitowane w "Faktach" TVN są sprzeczne z obowiązkiem obiektywnego informowania i podburzają widzów do agresji w stosunku do PiS. Następnie domagała się cofnięcia koncesji stacji telewizyjnej.