"Lex TVN". Marek Suski był w KRRiT. Poseł PiS ujawnia szczegóły rozmów

Tuż przed programem "Newsroom" WP Marek Suski był siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Rozmawialiśmy na temat propozycji KRRiT do tzw. ustawy medialnej. Rada ma uwagi i propozycje dotyczące okresów przejściowych, rozmawiałem o tym z panią Elżbietą Więcławską-Sauk - ujawnił poseł Prawa i Sprawiedliwości. Suski zapowiedział, że w najbliższy wtorek poprawki KRRiT do "Lex TVN" mają zostać uwzględnione na posiedzeniu sejmowej komisji kultury. Jednak czy projekt zmiany prawa zyska większość w koalicji rządzącej? - Mogę zapewnić, że nie będzie żadnego rozłamu w PiS podczas głosowania ws. tej ustawy. Mam też nadzieję, 99,9 proc. nadziei, że projekt nie podzieli Zjednoczonej Prawicy - dodał polityk. Czy zmiany w prawie poprze wicepremier Jarosław Gowin? - On mieści się w tej 0,1 proc. - ripostował Suski.