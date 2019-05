Pacjentkę rozerwało podczas porodu. Szpital zapłaci ogromną sumę

Na początek 250 tys. zł zadośćuczynienia oraz pokrycie rachunków za przeprowadzone w prywatnych klinikach zabiegi chirurgii plastycznej oraz rehabilitację. W kolejnych latach szpital zapłaci kobiecie za inne poniesione koszty. To pierwszy tak surowy wyrok wobec szpitala w Polsce.

Wyjątkowo surowy wyrok dla jednego z podwarszawskich szpitali wydał kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie. Ofiarą błędu lekarskiego jest młoda matka, u której podczas pierwszego porodu siłami natury doszło do rozerwania tkanek krocza . Lekarze mieli ją byle jak pozszywać i wysłać do domu "w stanie ogólnym dobrym".

Lekarze tłumaczyli się: tak bywa

Mało tego, kiedy pacjentka ponownie zgłosiła się do szpitala lekarze przekonywali ją, że ogromna rana po porodzie to częste powikłanie, że mimo cierpień trzeba nauczyć się z tym żyć. Tymczasem ofiara błędu lekarskiego przeżyła ogromną traumę. Skutkiem urazu podczas porodu było nietrzymanie stolca, gazów, konieczność stosowania specjalnej diety , nie wspominając o braku satysfakcji z życia seksualnego.

Młoda kobieta przeszła liczne operacje rekonstrukcyjne. To już jednak w prywatnych klinikach. Ponadto do dziś kontynuuje rehabilitację. Pozwała szpital w 2015 roku. Jak ocenił sąd w jej przypadku doszło do "nieprawidłowego zaopatrzenia chirurgicznego po porodzie". Jak podkreśla mec. Budzowska w tym wypadku sąd uwzględnił wszystkie roszczenia finansowe oraz kwotę zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Wyrok jest nieprawomocny.