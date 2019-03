Adwokat jest postrachem szpitali. Wygrała 200 tys. za śmierć pacjentki na izbie przyjęć

O mecenas Jolancie Budzowskiej mówią "postrach szpitali". Jej kancelaria specjalizuje się w walce o odszkodowania dla ofiar lekarzy. Właśnie zmusiła jeden ze szpitali do zapłaty 200 tys. zł. - Najczęściej na sali sądowej słyszę: "ten pacjent i tak by umarł" - mówi WP.

- Najbardziej zasmuca mnie właśnie ten upór lekarzy i menedżerów szpitali. Dlaczego z takim uporem bronią chaosu, niedofinansowania i złej organizacji. Właściwie nigdy nie przyznają się do błędu - tak w rozmowie z Wirtualną Polską mec. Jolanta Budzowska komentuje ujawnione ostatnio przypadki śmierci pacjentów na izbach przyjęć czy szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Zaledwie 26 marca zapadł prawomocny wyrok zasądzający 200 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć kobiety. Z izby przyjęć odesłano ją do domu bez wykonania podstawowych badań. Zmarła na sepsę będącą wynikiem powikłań po wykonanym wcześniej prostym zabiegu chirurgicznym. Po 6 latach kancelaria Budzowskiej uzyskała prawomocny wyrok.

Ostatnio opisywaliśmy, jak na izbie przyjęć szpitala w Sosnowcu zmarł 39- letni Krzysztof S. Mimo 9 godzin oczekiwania nie otrzymał profesjonalnej pomocy. Kiedy już się nim zajęto, jego stan był tak zły, że zmarł. W lutym media opisywały też tragiczną śmierć Tadeusza Pastyrzaka, który szukał ratunku w trzech szpitalach - w Lesku, Sanoku i Krośnie. Zmarł na sepsę niewiele ponad dobę po tym, gdy zgłosił się do pierwszego z nich.

SOR-y są w upadku. "Mam aż 20 spraw"

- To dowody, że system jest niewydolny. SOR-y to oko cyklonu, który pustoszy polski system opieki zdrowotnej. Są niedoinwestowane, brakuje w nich również doświadczonych lekarzy specjalistów, specjalistycznej aparatury medycznej. Jednocześnie to tam trafiają najcięższe przypadki, gdzie od szybkiej decyzji i profesjonalnej pomocy zależy życie pacjenta - komentuje mec. Budzowska.