Po śmierci 39-latka będzie kontrola. W drodze jest wiceminister zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w trybie pilnym zwraca się o informację do Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital w Sosnowcu sprawdzi także wiceminister Zdzisław Król. To reakcja na tragiczną śmierć na izbie przyjęć. W poniedziałek 39-latek przez kilka godzin bezskutecznie czekał na pomoc.

Tragiczna śmierć

- Lekarze przechodzili często. Pomimo próśb, żaden z nich nie zajął się profesjonalnie męczącym się szwagrem - mówiła pani Anna, członek rodziny. Medycy mieli tylko zadawać ogólnikowe pytania. Jedyną osobą, która co jakiś czas przychodziła do 39-latka była sprzątaczka. Co 15 minut wymieniała ręczniki spod nogi - relacjonował kobieta.