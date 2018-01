Owsiak odpowiada Jakiemu. I publikuje rozliczenia z WOŚP

- Doprawdy nie wiem, czy pisze Pan z poziomu klatki schodowej, czy z pozycji urzędnika państwowego - tak zwrócił się do Patryka Jakiego założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak zaznaczył również, że jeśli wicemister ma wątpliwości co do uczciwości jego działań, to powinien zawiadomić policję, prokuraturę lub inny organ.

Kłótnia pomiędzy Owsiakiem a Jakim trwa od dłuższego czasu (Agencja Gazeta)

"Starcie na słowa" Jakiego i Owsiaka trwa od niedzieli, czyli dnia 26. finału WOŚP. Minister w mediach mówił o wątpliwościach na temat finansów fundacji, a Owsiak stwierdził, że Jaki "uraził setki tysięcy osób, które zaangażowały się w finał”.

- Przypominam, że kwota, którą przez te wszystkie lata zebrał WOŚP stanowi zaledwie 0,001 procenta tego, co - między innymi ja - płacę na służbę zdrowia. Liczby są twarde, jeśli nie kupiłby tego sprzętu WOŚP, to i tak byłby w szpitalu - mówił WP Patryk Jaki, po tym, jak sprawa stała się głośna.

Właśnie do tej opinii odniósł się w środę Jurek Owsiak we wpisie na Facebooku. Stwierdził, że na półkach w biurze jego fundacji jest wiele segregatorów z prośbami ze szpitali publicznych o pomoc. "I Pan, Panie Jaki, mi pierdoły opowiadasz, że można ten sprzęt kupić z innych źródeł?" - napisał Owsiak, proponując ministrowi, aby przejął prośby ze szpitali i je zrealizował.

ZOBACZ WIDEO: Jerzy Owsiak podsumowuje 26. finał WOŚP

Na odpowiedź Patryka Jakiego nie trzeba było długo czekać. "Jeśli kogoś interesują wulgarne zaczepki p.Owsiaka pod moim adresem. Deklaruje: jeśli p. Owsiak pokaże mi i opinii publicznej wszystkie faktury (również spółki i spółeczki typu "Złoty Melonetc) to w przyszłym roku staje obok niego i zbieram do puszek oraz przeproszę za wątpliwości. Zbyt wielu ludzi z dobrego serca wspiera tę akcje - często samemu nie mając grosza, aby transparentność była tu obojętna" (pisownia oryg. - przyp. red.) - ocenił Jaki.

I tym razem założyciel Wielkiej Orkiersty Światecznej Pomocy zabrał głos. " Doprawdy nie wiem, czy pisze Pan z poziomu klatki schodowej, czy z pozycji urzędnika państwowego. Kto jak kto, ale jeśli Pan ma jakieś wątpliwości co do uczciwości naszych działań, to proszę to zgłosić w formie stosownego zawiadomienia do policji, prokuratury czy innego organu. W sumie może Pan nawet wysłać taki list sam do siebie, jako osoby zarządzającej polskim wymiarem sprawiedliwości" - czytamy na Facebooku.