Patryk Jaki nie przykleił serduszka i uderzył w WOŚP. Jurek Owsiak: chłopie, wyluzuj!

Patryk Jaki zasiadł w niedzielę przy jednym stole z politykami innych ugrupowań. Kiedy zaczęli rozmawiać o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zrobiło się nerwowo. Polityk PiS zaatakował Jurka Owsiaka. - Lepiej nic nie mówić, niż głupoty, jakie mówił pan Jaki - odpowiedział mu z konferencji w sztabie głównym prezes WOŚP.

Wziął ją jednak do ręki, co z kolei skomentował sam Owsiak. - Nie warto machać serduszkiem, ale warto wesprzeć tę aukcję, ponieważ te pieniądze mogą do pana wrócić - zwrócił się do polityka podczas konferencji prasowej w głównym sztabie WOŚP.

Na zachęcie do wzięcia udziału w akcji nie poprzestał. Polityk doczekał się riposty. - Panie Jaki, my także kupujemy sprzęt na psychogeriatrię. Jak pan takie bzdury opowiada, to boję się o prawo w tym kraju. Mówienie takich słów, że to jest "cywilizacja śmierci", to może powstało na pana osiedlu, wśród bloków - mówił.