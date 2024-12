Ostrzeżenie dla dyktatorów. "Tak było zawsze"

Baszar al-Asad, po 24 latach rządów, został obalony przez syryjskich rebeliantów, co zmusiło go do ucieczki z Damaszku. Jego rodzina, przez lata gromadząca majątek szacowany na 1-2 miliardy dolarów, ukrywała go poprzez fasadowe firmy, omijając międzynarodowe sankcje i piorąc pieniądze z nielegalnych działalności.