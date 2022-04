Oni stali za masakrą w Buczy. Mogą być już z powrotem na froncie

64. Samodzielna Brygada Strzelców Zmotoryzowanych to rosyjska jednostka wojskowa ściągnięta do Ukrainy z odległego rosyjskiego Chabarowska. Brygada jest pod stałą obserwacją ukraińskiego wywiadu, który informował niedawno, że znów zostanie ona skierowana na Ukrainę - i to bez rotacji żołnierzy.