Masakra w Buczy i mordowanie cywilów w Ukrainie. "Rosyjscy zbrodniarze nie mogą czuć się bezpiecznie"

Czy zbrodnie na Ukrainie należy traktować jako ludobójstwo? - Byłabym tu ostrożna. To, co widzimy, to zbrodnie wojenne. Zbrodnie ludobójstwa to określone czyny mające na celu fizyczne zniszczenie określonej grupy - narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jako całości. Przy zbrodniach ludobójstwa problemem jest jednak udowodnienie intencji - wyjaśnia prof. Grzebyk.