Gwałt jako broń. Brytyjskie media donoszą o ogromnej skali przemocy seksualnej na Ukrainie

Wraz z kolejnymi miastami odbijanymi przez ukraińskie wojsko, pojawia się coraz więcej wstrząsających dowodów na to, że od początku inwazji rosyjscy żołnierze dopuścili się na cywilach barbarzyńskich zbrodni jak egzekucje, gwałty i tortury. Dziennikarka "The Guardian" zwraca uwagę na "szczególnie trudną do zrozumienia" skalę przemocy seksualnej.