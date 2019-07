Olecko. Mord na 9-miesięcznej Blance. Adwokat zdradza możliwą linię obrony

Blanka z Olecka została brutalnie zabita. Miała być też wykorzystywana seksualnie. Oskarża się o to rodziców 9-miesięcznej dziewczynki. Jej matka Anna W. ma już adwokata, znajomego ze szkoły średniej. Mec. Adam Ramotowski mówi o dwóch nowych wątkach w sprawie.

Jak czytamy, przyjeżdżał białym autem na suwalskich numerach rejestracyjnych i zostawał na noc. Tej ostatniej, kiedy doszło do tragedii, miał zabrać do siebie Blankę.

O tym w rozmowie z "Faktem" mówi adwokat kobiety Adam Ramotowski. To znajomy ze szkoły średniej Anny W. - Zadzwoniła do mnie z informacją, że jej córka prawdopodobnie nie żyje. Po drodze zabrałem ją do samochodu i zadzwoniłem na 112, na twarzy miała ślady pobicia. Weszliśmy do mieszkania i za chwilę przyjechały służby, więcej nie mogę powiedzieć - mówił.