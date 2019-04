"Okrągły stół" na Stadionie Narodowym. Morawiecki wbił szpilę PO

Na PGE Narodowym w Warszawie ruszyły obrady "Okrągłego stołu” edukacyjnego. Debacie przewodniczy Mateusz Morawiecki. - W składzie, w którym jesteśmy, możemy rozmawiać o przyszłości polskiej edukacji - powiedział premier. Zwrócił jednak uwagę na nieobecnych.

- Rozmowa o polskiej szkole, to jedna z najwidoczniejszych rozmów, jakie my Polacy, musimy przeprowadzić - mówił premier. Tłumaczył, że wśród zaproszonych do rozmów są także rodzice, przedstawiciele szkół prywatnych, profesorowie uczelni, Rzecznik Praw Dziecka. Do "Okrągłego stołu" zgłosiły się setki osób, jednak jak podkreślił Morawiecki zaproszono tylko reprezentantów wylosowanych przez obiektywny algorytm.