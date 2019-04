Wiceminister "za” odwołaniem szefowej MEN. "Złośliwość urządzeń głosujących"

Posłowie Zjednoczonej Prawicy odrzucili wniosek o odwołanie minister edukacji narodowej. Jednak wyłamał się jeden poseł PiS. To wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, który zagłosował ”za” wotum nieufności wobec Anny Zalewskiej.

Pomyłka w głosowaniu czy ocena działań minister Zalewskiej wystawiona przez Michałkiewicza? Wiceminister odpowiada, że to pierwsze.

To jedyny komentarz do głosowania w sprawie wotum nieufności wobec Anny Zalewskiej. Wcześniej dzwoniliśmy do ministra, ale nie odpowiadał na pytania. Prosił o kontakt z biurem prasowym resortu, ale i tam nie uzyskaliśmy komentarza.