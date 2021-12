Okradają młodych Szwedów. Specjalizują się w tym imigranci

W ostatnich latach Szwecja rejestruje wzrost przemocy i przestępczości zorganizowanej. To znaczy, że także wśród młodzieży tworzą się gangi. Najwięcej ich działa na obszarach określanych przez policję jako "wrażliwe". To enigmatyczne określenie dotyczy rejonów miasta zamieszkanych przez migrantów. To na ogół tańsze, a więc nieco biedniejsze dzielnice aglomeracji. Według śledczej z Brå, Anny Öström, to tam najczęściej dochodzi do rabunków, użycia siły oraz broni, przemocy i poniżania.