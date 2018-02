Ojciec Tadeusz Rydzyk apeluje. "Nie udzielajcie wywiadów"

- W ostatnim czasie telewizje z różnych krajów dobijają się do Radia Maryja. To może być przygotowywanie kolejnego ataku - grzmi ojciec Tadeusz Rydzyk. Ostrzega wszystkich przed dziennikarzami, bo jego zdaniem mają nieczyste intencje.

Na antenie Radia Maryja o. Rydzyk zwrócił się do rodziny, biur i kół rozgłośni. Przestrzegł ich przed udzielaniem wywiadów. - Trzeba nie dać się wciągnąć w jakieś piękne słowa, żeby nas miłe słowa zachowania czy kamery nie zaczarowały. Trzeba być bardzo ostrożnym - podkreślił.

Jak przyznał, on sam nie udziela wywiadów. Zauważył, że jeśli on ich odmawia, to "tak zwani dziennikarze" próbują kontaktu gdzieś indziej, m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. - Zapraszają na kawę i mają ze sobą ukryte mikrofon i kamerę - mówił.