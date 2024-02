Odwołanie Załużnego. "Nowy, kluczowy etap wojny"

Załużny odwołany. Syrski pokieruje machiną wojenną

Różnice między prezydentem a byłym dowódcą zaczęły się zaostrzać, gdy wojna weszła w fazę stagnacji. Zełenski i Załużny zaczęli różnić się w swoich podejściach do sposobu prowadzenia wojny, co doprowadziło do konfliktu.