Oburzenie po przecieku do TVP ws. Józefa Piniora. "Odegrano szopkę"

Trzy miesiące temu umorzono śledztwo ws. ujawnienia przez TVP nagrań podsłuchanych rozmów byłego senatora Józefa Piniora - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Prokuratura podejrzewała o przeciek poznańskich sędziów, ale sprawców nie wykryto. - Odegrano szopkę - przekonują. I wskazują na Zbigniewa Ziobrę.

Józefa Piniora, legendę "Solidarności", potem europosła i senatora Platformy Obywatelskiej, zatrzymali dwa lata temu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Poznańscy prokuratorzy zarzucili mu przyjmowanie łapówek i płatną protekcję . Pinior nie przyznał się do winy.

Podlegająca Ziobrze prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przecieku i bezprawnego ujawnienia podsłuchanych rozmów. Prowadził je łódzki wydział Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy postanowili przesłuchać wszystkie osoby, które miały dostęp do akt śledztwa w sprawie Piniora: agentów CBA z Wrocławia, prokuratorów i pracowników prokuratury z Poznania. Nikt nie przyznał się do wyniesienia nagrań.

- Odegrano szopkę. Każdy rozsądnie myślący człowiek wie jednak, że to nieprawdopodobne, by przeciek w tej sprawie wyszedł z sądu. Byliśmy przekonani, że to śledztwo nic nie wykaże, bo po prostu wykazać nie może - dodał.