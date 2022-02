Oblał kwasem mężczyznę. Policja publikuje nowe nagranie

Przypomnijmy, że do groźnego zdarzenia doszło 18 stycznia 2022 roku przy ulicy Chopina Kaliszu. Jeden z mieszkańców miasta wychodził z budynku swojej firmy, zajmującej się produkcją basenów oraz stref SPA. W pewnym momencie podszedł do niego mężczyzna i oblał go substancją żrącą. Napastnik uciekł, a pomocy poszkodowanemu udzielili współpracownicy.