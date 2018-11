Obcy mężczyzna chciał zabrać do auta dziecko. To prawdopodobnie pedofil

Policja ustala, kto próbował namówić 10-letniego chłopca z województwa mazowieckiego, by wsiadł z nim do samochodu. Dziecko przestraszyło się i uciekło. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nieznajomy mężczyzna jest pedofilem.

- Chodź, to mama mnie przysłała po ciebie, będziesz szybciej w domu - usłyszał w zeszły czwartek od nieznajomego 10-letni chłopiec z mazowieckiej gminy Skaryszew. Była godzina 14, właśnie wracał ze szkoły na piechotę do domu. Zatrzymał się przy nim pomarańczowy samochód, kierowca spróbował namówić chłopca, by wsiadł do auta.