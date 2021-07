O krok od tragedii. Utrzymywał dziecko na wodzie resztkami sił

Do zdarzenia doszło w niedzielę 25 lipca nieopodal Augustowa na wodach jeziora Necko. Kajak, w którym znajdował się 43-letni mężczyzna i jego 11-letnia córka przewrócił się w miejscu, gdzie woda byłą na tyle głęboka, że uniemożliwiało to bezpieczny powrót do brzegu.