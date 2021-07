Śmierć podczas spływu nad Skawą w woj. małopolskim

Mężczyznę odnaleziono i przystąpiono do reanimacji. Niestety mimo podjętej akcji nie udało się go uratować. "Z naszej strony apel. Aby w tym trwającym sezonie wakacyjnym zadbać o swoje bezpieczeństwo. Z pozoru spokojny spływ a niestety doszło do tragedii. Uważajcie na siebie" - zaapelowali strażacy z OSP w Radoczy.