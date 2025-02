Zełenski: Putin wkrótce umrze

- Różnica między mną, a Putinem jest taka, że ja ​​mam rację (…). Nie mam żadnej choroby związanej z władzą. Kocham życie i wolność. Ja mam czas, a on nie - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla tygodnika "The Economist". Prezydent Ukrainy stwierdził, że Putin "na pewno wkrótce umrze". Zełenski zdradził też, co chciałby robić po zakończeniu kariery w polityce.