Zełenski ostrzega Polskę. Rosyjska armia większa o 150 tys.

- Jeśli będą tam ćwiczyć latem lub jesienią 2025 roku, kiedy będą gotowi, to wierzę, że potem będą mogli rozpocząć pełnoskalową inwazję. I w tej chwili mam pytanie: kto powiedział, że zaczną pełnoskalową inwazję ponownie wobec Ukrainy? Będą mogli zacząć w Polsce, na Litwie - wskazał.

Wołodymyr Zełenski podkreśla zagrożenie dla Polski i Litwy, aby zmobilizować Zachód do dalszego wsparcia Ukrainy. Przekonuje, że rosyjska agresja nie skończy się na Ukrainie, a Putin - jeśli nie zostanie powstrzymany - może zaatakować kolejne kraje NATO.

Taki przekaz ma wzmacniać determinację sojuszników, by dostarczać broń, wsparcie finansowe i polityczne, ponieważ stawka wojny wykracza poza granice Ukrainy. Dodatkowo Zełenski stara się utrzymać uwagę międzynarodowej opinii publicznej, zwłaszcza w obliczu zmęczenia wojną i narastających wątpliwości co do dalszej pomocy i jej zakresu.