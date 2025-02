Pobił 14‑latkę w Rabce-Zdroju. Policja publikuje zdjęcia poszukiwanego

Przypomnijmy, do napaści doszło w środę w niewielkim lesie w centrum Rabki, niedaleko stadionu. 14-latka szła tamtędy do szkoły, gdy napastnik podbiegł, przewrócił ją i zaczął bić . Napastnik był bardzo brutalny. Według świadków miał dusić dziecko. Portal M jak Małopolska jako pierwszy poinformował o sprawie.

- Według tego, co ustaliliśmy, gdy dziewczynka mijała się z napastnikiem, doszło do zderzenia się barków obu tych osób. (...) Napastnik miał o to pretensje i zaczął dziecko bić - dodaje aspirant Łukasz Burek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w powiecie nowotarskim.