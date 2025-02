Estoński wywiad ostrzega. Rosyjskie sabotaże zagrożeniem

Szef estońskiego wywiadu, Kaupo Rosin, zaznacza, że Rosja nie porzuciła swoich maksymalistycznych ambicji, w tym żądania wycofania wojsk NATO do granic z 1997 r.

- Nie ma powodu, by sądzić, że Putin porzucił swoje maksymalistyczne ambicje, w tym żądanie wycofania obecności wojskowej NATO do granic z 1997 roku. Dlatego tym bardziej ważne jest, dla przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwa wolnego świata, by Ukraina była dla Rosji "nauczką" - stwierdził szef estońskiego wywiadu.