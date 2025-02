- Panie redaktorze, no jaki spektakularny sukces? Czy tym spektakularnym sukcesem jest ruina finansów publicznych? No bo to są fakty. Mówmy o faktach, a nie o opowieściach. Opowieści dobrze brzmią dla ludzi naiwnych, dla takich, którzy potrafią złapać się na puste słowa - grzmiał Sasin.

Mimo to, Sasin pozostał konsekwentny. - To jest ocena pana prezydenta Dudy. Ja widzę to zupełnie inaczej. Widzę to w ten sposób, że tego spektakularnego sukcesu po prawie 1,5 roku tych rządów nie widać, wręcz przeciwnie - widać załamanie - oświadczył poseł PiS.