Posłowie PiS, Paweł Jabłoński i Andrzej Śliwka, wyrazili zaniepokojenie liczbą dni, które prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spędził w delegacjach. Według nich Trzaskowski poświęcił na to aż 250 dni, co budzi ich wątpliwości co do jego zaangażowania w sprawy miasta.

Na konferencji prasowej w Sejmie, Jabłoński podkreślił, że posłowie PiS nie zgadzają się z działaniami Trzaskowskiego w polityce warszawskiej. - 250 delegacji w ciągu ostatnich pięciu lat Rafał Trzaskowski wyjeżdżał zarówno do poszczególnych miast w Polsce, jak i za granicę. Został wybrany, został zatrudniony przez warszawiaków i warszawiacy mają prawo do tego, żeby ich prezydent pracował tak, jak się z nimi umówił, a nie jeździł sobie po świecie - mówił Jabłoński.

Śliwka dodał, że posłowie zwrócili się o szczegółowe zestawienie delegacji prezydenta Warszawy. - Był na wyjazdach w ramach kampanii na prezydenta Warszawy. Pamiętamy, jak Trzaskowski w Świętokrzyskim pląsał z paniami z kół gospodyń wiejskich i śpiewał - wtedy też był w delegacji, czyli warszawiacy mu za to właśnie płacili, żeby jeździł, robił swoją kampanię wyborczą - powiedział poseł PiS.

Trzaskowski odpiera zarzuty

Rafał Trzaskowski, odpowiadając na zarzuty, podkreślił, że jego delegacje przyniosły Warszawie znaczne korzyści finansowe. - Przełożyło się bardzo konkretnie, dlatego że większość moich delegacji to jest praca w Komitecie Regionów, który dba o to, żeby nasze stanowisko, tj. stanowisko miast i regionów, było brane pod uwagę w momencie, kiedy Unia Europejska podejmuje decyzję - oświadczył Trzaskowski. Dodał, że dzięki działaniom jego do Warszawy trafiły miliardy złotych z unijnego budżetu.