Katastrofa na Morzu Północnym. Rosyjski kapitan usłyszał zarzuty

Do zderzenia doszło w poniedziałek, kiedy kontenerowiec Solong, płynący pod banderą Portugalii, przy niemal pełnej prędkości uderzył w wyczarterowany przez amerykańską armię tankowiec MV Stena Immaculate, który przewoził paliwo do silników odrzutowych.

Wypadek doprowadził do dużych pożarów i eksplozji oraz wycieku paliwa lotniczego do morza, co wzbudziło obawy o katastrofę ekologiczną. Obawy te osłabły jednak, gdy okazało się, że większość paliwa się spaliła i nie wykryto dalszych wycieków.