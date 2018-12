Numer konta na życzeniach świątecznych od proboszcza. Parafianka oburzona

- Dostaliśmy życzenia z parafii. Jest od razu podziękowanie za 200 zł, ofiarowane na kościół - mówi mieszkanka Bydgoszczy. Na życzeniach podany został numer konta parafii. Proboszcz uspokaja: "to miła tradycja, nie powód do zdenerwowania".

Życzenia pochodzą od proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Atolowej w Bydgoszczy. Opisywana kobieta otrzymała list o następującej treści: "Święta Narodzenia Pańskiego to czas, w którym Chrystus chce przychodzić do naszych serc, aby być obecnym w naszym życiu. Niech moc Jego błogosławieństwa napełnia Wasze Rodziny i wskazuje drogę wiary, po której każdego dnia chcemy kroczyć w naszej Wspólnocie. Za zaangażowanie i wsparcie finansowe = 200 złotych przy budowie oraz dbaniu o naszą świątynię, w imieniu Wspólnoty i swoim serdecznie dziękuję". Życzenia podpisał ksiądz proboszcz.

"Miła tradycja"

W parafii nie rozumieją oburzenia. Informują, że jest to "miła tradycja, a nie powód do zdenerwowania". - Od 20 lat przed świętami wysyłam kartki z życzeniami świąteczno-noworocznymi - mówi "Gazecie Pomorskiej" proboszcz parafii, ks. kan. dr Andrzej Dawidek. - W życzeniach nie zawarłem prośby o składanie ofiar pieniężnych na rzecz budowy naszego kościoła. Wprost przeciwnie: jest to podziękowanie za otrzymane wpłaty. Kwota, podana w liście, to suma, jaką parafianka wpłaciła na świątynię - tłumaczy.