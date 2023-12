Nożownik z Legnicy zatrzymany przez policję. Ranił dwie osoby

Funkcjonariusze policji zatrzymali 30-latka, który uszkodził 5 samochodów przy ul. Złotego Florena w Legnicy, a także biegał zakrwawiony z nożem po klatce jednego z budynków dobijając się do drzwi. O agresywnym mężczyźnie służby powiadomili zaniepokojeni mieszkańcy. Do zatrzymania doszło w niedzielę rano. 30-latek został obezwładniony i trafił do aresztu. W toku czynności okazało się, że ten mężczyzna ranił w nocy dwie osoby - przekazała Polska Agencja Prasowa.