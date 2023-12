Nożownik z Koszalina. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa

Do zdarzenia doszło w czerwcu w centrum Koszalina. 82-letni mężczyzna i 78-letnia kobieta spacerowali, gdy niespodziewanie podbiegł do nich nieznany mężczyzna, wyciągnął nóż i zadał nim ciosy obojgu. Małżeństwo trafiło do szpitala - 82-latek w ciężkim stanie, z ranami brzucha, a 78-latka z obrażeniami nogi. Po udzieleniu pomocy medycznej kobieta mogła opuścić szpital.