Nowy trop ws. zaginionego 24-latka. Jego kolega odnaleziony w areszcie

- Przyjmuję do wiadomości wszystkie te informacje. Dopiero wczoraj dowiedziałam się, że Łukasz kolegował się z Tomaszem i razem często podróżowali. Nawet gdyby się okazało, że został zatrzymany przez policję, to w pewnym sensie byłaby to dla mnie dobra wiadomość, ponieważ miałabym pewność, że moje dziecko żyje - mówi serwisowi fakt.pl matka 24-latka. Zaapelowała też do wszystkich, którzy mają jakieś informacje o losie jej syna o pomoc w poszukiwaniach. - Łukasz jest moim jedynym dzieckiem. Synu, jeśli to czytasz, odezwij się! Nawet z najtrudniejszej sytuacji można znaleźć wyjście - stwierdziła matka Łukasza.