Nowy Sącz. Samobójstwo jezuity. Policja: miał pozwolenie na broń

W poniedziałek około godz. 13:00 w pobliżu klasztoru jezuitów w Nowym Sączu znaleziono ciało ojca Piotra Matejskiego - Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że postrzelił się on z broni, na którą miał pozwolenie – mówi Wirtualnej Polsce asp. dr Iwona Grzebyk-Dulak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Jak informowała Wirtualna Polska, duchowny popełnił samobójstwo w rejonie dziedzińca klasztoru jezuitów w Nowym Sączu. - 24 czerwca około godziny 13.30 na ulicy Piotra Skargi w Nowym Sączu ujawniono ciało mężczyzny z raną postrzałową. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że postrzelił się on z broni na którą miał pozwolenie, a tym samym nikt nie przyczynił się do jego śmierci – mówi Iwona Grzebyk-Dulak.

We wtorek rano prowincjał jezuitów wydał oświadczenie. "Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic na temat powodów i motywów jego czynu. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez policję, a my musimy poczekać na jego rezultaty. Ten dramat jest udziałem nas wszystkich, dlatego proszę, wspierajmy się nawzajem życzliwością i modlitwą, oddając Bogu wszystko to, co dla nas jest niezrozumiałe i co nas zasmuca. Prośmy też, aby miłosierny Pan, który zna ludzkie serca, przyjął do siebie o. Piotra" - pisze Jakub Kołacz, prowincjał jezuitów.