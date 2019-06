O. Piotr Matejski nie żyje. Jezuici: próbujemy się wspierać nawzajem

- Jesteśmy zszokowani, pogrążeni w bólu i żalu - mówią nam jezuici z klasztoru w Nowym Sączu. Jeden z nich - o. Piotr Matejski - popełnił tam samobójstwo. Ojcowie starają się wspierać siebie nawzajem. W takich przypadkach pomoc psychologiczna nie jest z góry zapewniana.

- Nie ma reguły, że w takich sytuacjach jak śmierć jednego z ojców, do zakonu sprowadzana jest pomoc - stwierdził. I dodał, że zakłada się, że duchowny sam sobie poradzi, bo jezuici mają na co dzień do czynienia z trudnymi tematami.

Oświadczenie ws. śmierci o. Piotra Matejskiego

Prowincjał dodał, że nie potrafi odpowiedzieć, jakie były powody i motywy czyny o. Piotra Matejskiego. "Ten dramat jest udziałem nas wszystkich, dlatego proszę, wspierajmy się nawzajem życzliwością i modlitwą, oddając Bogu wszystko to, co dla nas jest niezrozumiałe i co nas zasmuca. Prośmy też, aby miłosierny Pan, który zna ludzkie serca, przyjął do siebie o. Piotra" - apelował.