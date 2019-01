Nowy Jork rekordowo bezpieczny. W 2018 roku odnotowano tylko 287 zabójstw

Liczba zabójstw w Nowym Jorku, przez lata nazywanym amerykańską stolicą morderstw, spadła w ubiegłym roku do 287 - wynika z policyjnej statystyki. To oznacza, że była najniższa od prawie 70 lat.

Jak pisze AP, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zabójstw w Nowym Jorku spadła do poziomów trudnych do wyobrażenia jeszcze pokolenie wstecz, kiedy miasto było nazywane amerykańską stolicą morderstw. W 1990 r. liczba odnotowanych zabójstw osiągnęła rekordowy poziom 2245.

- Nie tak dawno temu, ludzie rezygnowali z mieszkania w Nowym Jorku - skomentował dla agencji AP David Kennedy, profesor John Jay College of Criminal Justice, który współpracował z departamentami policji w całym kraju, w kwestii zmniejszania liczby zabójstw. - Teraz jest to najbezpieczniejsze duże miasto na świecie. I to nie jest przypadek, to wyniki dziesięcioleci stałej polityki zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa publicznego - dodał.