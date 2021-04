Aleksiej Nawalny zdecydował ws. głodówki. Pilne wieści z Rosji

Rosja. Aleksiej Nawalny przerwa głodówkę

Jak przekazał opozycjonista, "rozpoczyna (on - red.) wyjście z głodówki, uwzględniając postęp i wszystkie okoliczności" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wrzawa po artykule WP o locie z Andrzejem Dudą. Tomasz Siemoniak: powinny polecieć głowy

Aleksiej Nawalny podziękował też za udzielane mu wsparcie i wyraził przekonanie, że to właśnie dzięki naciskom ze strony międzynarodowej opinii Rosja musiała się ugiąć i dopuścić do niego lekarzy spoza kolonii karnej, którzy po jego zbadaniu zaapelowali o zakończenie strajku głodowego .

Rosja. Aleksiej Nawalny w kolonii karnej

Aleksiej Nawalny to znany krytyk reżimu Władimira Putina. W styczniu 2021 roku powrócił do Rosji z Niemiec, gdzie leczony był po otruciu go nowiczokiem. Decyzja wywołała natychmiastową reakcję ze strony Rosji.