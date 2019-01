Nowe kłopoty byłego senatora. Prokuratura przesłała kolejny akt oskarżenia przeciwko Piniorowi

Prokuratura Krajowa skierowała do warszawskiego Sądu Rejonowego kolejny akt oskarżenia. Były senator odpowie za podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Jest też podejrzany o uzyskanie wynagrodzenia za nieprzeprowadzone wykłady.

To kolejny akt oskarżenia przeciwko Józefowi Piniorowi. Poprzedni dotyczył przestępstw o charakterze korupcyjnym. W lipcu został oskarżony o przyjęcie łapówek na 46 tys. zł, za co grozi mu do ośmiu lat więzienia. Zarzuty współudziału zostały postawione również jego asystentowi Jarosławowi Wardędze oraz trzem biznesmenom.