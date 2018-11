Taśmy Józefa Piniora opublikowane. "Nic z nich nie wynika"

Jestem niewinny - zarzeka się Józef Pinior, oskarżony o przyjęcie 46 tys. zł w zamian za interwencję senatorską. Nagranie będące dowodem w tej sprawie zostało właśnie opublikowane. - To żaden dowód - mówi były działacz dolnośląskiej "Solidarności".

Józef Pinior zwrócił uwagę, że dziennikarz "Faktu", na łamach którego opublikowano fragmenty taśm, nie poprosił go o komentarz w tej sprawie. Choć w tekście podkreśla się, że materiały dotyczące spraw prywatnych są niejawne, tabloid cytuje Piniora, który zastanawia się z kim spędzić długi weekend - z żoną czy kochanką.

W rozmowie z Onetem Pinior przekonywał, że taśmy to "materiał manipulacyjny przygotowany przez CBA". - Nie było żadnych rozmów dotyczących łapówek i korupcji. Mówię o tym głośno od dwóch lat - powiedział. Pinior uważa, że służby na podstawie połączonych zapisów jego rozmów stworzyło obciążający go scenariusz.

- Nigdy nie zajmowałem się działalnością korupcyjną i nie ma nikogo, nie licząc CBA Kamińskiego i prokuratury Ziobro, kto by mnie o to oskarżał (...) Przez dwa lata trwania śledztwa CBA i strona oskarżycielska nie znalazły nikogo, kto by stawiał mi kiedykolwiek w życiu takie zarzuty. Owszem, pożyczałem pieniądze, ale nie przyjmowałem łapówek - powiedział Pinior.