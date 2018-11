Sprawa Piniora. Opublikowano stenogramy rozmów. "Jestem z Józkiem do twojej dyspozycji"

Zdaniem śledczych Józef Pinior i jego asystent mieli przyjmować łapówki. Z opublikowanych stenogramów wynika, że odbyło się kilka spotkań, po których na konto senatora wpłynęły pieniądze. Jego asystent stwierdził, że "sprawa jest dęta".



W pierwszej podsłuchanej rozmowie biznesmen Tomasz G. prosi o pomoc. – Jesteśmy z Józkiem do twojej dyspozycji – mówi asystent senatora. Jeszcze nie wie o co chodzi. Nie padają żadne kwoty. Jak podaje gazetawroclawska.pl, kilkanaście dni później pojawiają się rozmowy o pieniądzach.

Jak podaje portal, w czerwcu 2015 r. Jarosław Wardęga spotkał się z Tomaszem G., a następnie umawia Józefa Piniora na spotkanie z wiceministrem infrastruktury. Z powodów problemów finansowych to biznesmen miał finansować wyjazd do Warszawy. Portal podaje, że na konto senatora trafia kilka tysięcy zł oraz to, że 22 czerwca 2015 r. została wydana pozytywna decyzja ws. budowy w Jeleniej Górze. Następnego dnia na koncie Piniora miało znaleźć się następne 5 tys. zł. Portal podaje, że później Tomasz G. napisał do Wardęgi, że nie ma konieczności zwrotu pieniędzy.