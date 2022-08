Nowe dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce

Koronawirus w Polsce. W sześciu województwach spada liczba zakażeń

Niedzielski podkreślił, że w części regionów odnotowuje się bardzo wyraźne spadki liczby zakażeń. - W województwach opolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim i mazowieckim - to są te województwa, gdzie zmniejszyła się liczba zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia. W pozostałych województwach jeszcze mamy cały czas do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń - wyjaśnił.