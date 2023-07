Nietypowy telefon. Odśpiewała na antenie "Sto lat" dla Kaczyńskiego

Złe wieści dla PiS. Najnowszy sondaż WP

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się teraz, to zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość - chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 31,7 proc. badanych. To mniej aż o 2,5 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z 12 czerwca, w którym PiS uzyskało 34,2 proc. poparcia.